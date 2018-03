truffa

Siracusa, denunciato forestale

Operaio della Forestale di Siracusa è stato denunciato con l'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/02/2018 - 14:53:13 Letto 361 volte

Un operaio della Forestale di Siracusa è stato denunciato con l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato. Le indagini, condotte dal Nucleo operativo provinciale del Corpo forestale di Siracusa, hanno accertato che il dipendente pubblico, 60 anni, originario di Palermo, avrebbe intascato indebitamente oltre 30 mila euro sotto forma di indennità chilometrica.

In sostanza, l’indagato dal 2007 al 2015 avrebbe cambiato ripetutamente la sua residenza, fissandola a Pachino ed a Portopalo, pur vivendo con la compagna ed il figlio a Siracusa. In questo modo, avrebbe chiesto il rimborso per recarsi in ufficio, a Siracusa, ma la denuncia di alcuni colleghi ha consentito di avviare una inchiesta nei suoi confronti.

Si è scoperto che in quelle case dove l’operaio aveva dichiarato di vivere non c’era nessuno, peraltro dai controlli è emerso che il consumo delle utenze, tra cui luce, gas e spazzatura, era nullo. La Procura di Siracusa, per recuperare quelle somme, ha disposto il sequestro dei beni dell’operaio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!