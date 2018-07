Tentato suicidio

Siracusa, disoccupato di 52 anni si dà fuoco: ricoverato in gravissime condizioni al Centro ustioni di Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/07/2018 - 13:37:09 Letto 350 volte

Un disoccupato 52enne di Siracusa è ricoverato in prognosi riservata in ospedale, a Palermo, dopo essersi dato fuoco all’interno della sua auto. Il suo corpo è devastato dalle ustioni.

I carabinieri del comando provinciale hanno avviato un’indagine per ricostruire i fatti. L’uomo, in preda a una crisi, probabilmente per via della mancanza di lavoro e delle separazione dalla moglie, si sarebbe recato a bordo della sua auto, una Fiat Punto, nella zona di contrada Maeggio, tra Cassibile e Floridia.

Dopo essersi cosparso di benzina si è dato fuoco e poi si è trascinato fuori dalla vettura. E’ stato soccorso da un passante che ha allertato i carabinieri.

