Siracusa, non accetta la fine della relazione e picchia il cagnolino dell'ex fidanzata

Non accettava la fine della sua relazione e così ha picchiato il cagnolino della sua ex fidanzata.

03/06/2018

Non accettava la fine della sua relazione e così ha picchiato il cagnolino della sua ex fidanzata. La polizia di Siracusa ha denunciato un 24enne per maltrattamento di animali, percosse e ingiurie.

Gli agenti della squadra Volanti hanno incastrato il giovane nella notte: mentre attraversavano in auto via Luigi Cadorna hanno notato una ragazza che, piangendo, abbracciava un cagnolino. La giovane ha raccontato come, stanca dell’aggressività del fidanzato, avesse deciso di lasciarlo ma lui, contrario alla fine della loro storia, l'aveva ingiuriata e percossa. Dopo si è accanito contro il cane. Da lì all'identificazione sono passati pochi minuti e il 24enne, rintracciato, è stato denunciato.

