Sorpresi a smontare uno scooter in pieno centro a Sciacca, nei guai tre minorenni

Sorpresi nella notte tre giovanissimi del luogo intenti a smontare, in pieno centro, un ciclomotore in sosta

Sciacca (Ag), i militari dell’Arma sorprendono, nella notte, tre giovanissimi del luogo intenti a smontare, in pieno centro, un ciclomotore in sosta.

La segnalazione è arrivata in piena notte al 112. Una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sciacca si è recata in Via E. De Nicola verso le ore 03:30 ove ha sorpreso tre giovani che, muniti di strumenti idonei, erano intenti a smontare parti di un ciclomotore in sosta . Sono stati così bloccati, dai carabinieri i tre minorenni che hanno un’età compresa tra i 15 e i 17 anni e che avevano anche tentato di allontanarsi all’arrivo della pattuglia. I giovani non sono stati in grado di fornire ai carabinieri spiegazioni sui motivi che li hanno spinti a smontare pezzi sullo scooter.

Dopo un rapido accertamento al terminale i militari sono facilmente risaliti alla proprietaria del ciclomotore che ha successivamente formalizzato, in caserma, la denuncia per il furto subito. La condotta dei tre giovanissimi saccensi è stata quindi segnalata al Tribunale per i minorenni competente. Per loro l’accusa è di furto aggravato in concorso.

