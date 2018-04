Tentato furto

Sorpresi mentre tentano furto in abitazione, arrestati due catanesi e un albanese

Ai tre sequestrato anche un vero e proprio arsenale di strumenti da scasso

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/04/2018 - 10:26:44 Letto 372 volte

Ieri sera alle 23 circa, in contrada Fasanò a Petralia Soprana (PA), i carabinieri della Stazione di Petralia Sottana in ricognizione hanno sorpreso tre uomini intenti ad introdursi in un’abitazione per compiere un furto.

I tre, volti noti alle forze dell’ordine, sono stati prontamente fermati dagli agenti. In manette l’albanese Arion Biba (classe 1990), e i catanesi Nunzio Dipasquale (classe 1980) e Mario Fisichella (classe 1982).

I carabinieri hanno rinvenuto anche una consistente quantità di arnesi da scasso, in seguito sequestrati. I tre sono stati trasportati alla casa circondariale Antonino Burrafato di Termini Imerese.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!