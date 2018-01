incendio

Sorpreso mentre tenta di dar fuoco all'auto del cognato. Arrestato 33enne

Un 33enne, domenica scorsa, secondo una prima ricostruzione avrebbe cosparso di benzina l’autovettura del cognato...

Pubblicata il: 17/01/2018 - 11:01:37

Un 33enne di Alcamo, domenica scorsa, secondo una prima ricostruzione avrebbe cosparso di benzina l’autovettura del cognato con cui aveva poco prima avuto un acceso diverbio.

A.D.G., queste le iniziali del 33enne, è stato notato dai vicini mentre cospargeva l’auto di benzina ed hanno immediatamente contattato il 112.

I carabinieri hanno chiuso le vie di fuga e hanno arrestato l’uomo che ha cercato di fuggire.

L’uomo già ad agosto aveva incendiato il portone d’ingresso del comune di Alcamo, in quella circostanza i Carabinieri identificarono l’autore del grave gesto intimidatorio, infatti, l’alcamese in quel caso fu denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

