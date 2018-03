Spaccio di stupefacenti

Spaccio a Partinico, un arresto

Nella sua abitazione sono stati rinvenuti 21 involucri, perfettamente confezionati con cellophane, contenenti cocaina purissima...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/03/2018 - 12:51:03 Letto 386 volte

I Poliziotti del Commissariato di P.S. “Partinico”, nell’ambito di servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione ed alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti epsicotrope, hanno proceduto all'arresto di Montalbano Tommaso, 52enne partinicese.

Nel corso dei servizi, gli agenti hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare nei confronti dell’uomo, sul quale nutrivano fondati sospetti che vivesse con i proventi dell’attività dispaccio di sostanze stupefacenti. Nonostante fosse disoccupato e non esercitasse alcuna attività dichiarata, difatti, abitava in locazione in un appartamento in centro, ben arredato e dotato ditutti i comfort.

Addosso, l’uomo custodiva Ia somma di 1500 euro circa, in banconote di piccolo taglio. Nella sua abitazione, nascosti all’interno di una credenza del saloni, sono stati, invece, rinvenuti 21 involucri, perfettamente confezionati con cellophane, contenenti cocaina purissima.

Fonte: Polizia di Stato

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!