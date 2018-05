spari

Spara al vicino e alla sua nipotina di 3 anni: arrestato 49enne

Prende il fucile del fratello e spara al vicino e alla sua nipotina di 3 anni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/05/2018 - 10:25:09 Letto 369 volte

Prende il fucile del fratello e spara al vicino e alla sua nipotina di 3 anni, ma per fortuna non riesce a colpirli. È successo nel modicano, dove un uomo di 49 anni, incensurato, è stato arrestato ieri dalla Polizia in un’azienda agricola, nella frazione di Frigintini.

L’uomo, un allevatore, in un momento di raptus, ha sparato contro il vicino e la bimba per reagire all’accusa di guidare l’auto nonostante non avesse la patente.

