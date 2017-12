Sport ╚ Integrazione

''Sport Ŕ Integrazione'', domani la terza edizione a Catania

Si svolgerÓ venerdý 29 dicembre dalle ore 9.30 nella sede del Mondial Sport di via Tommaso Fazello, il torneo di calcio a squadre ''Sport ╚ Integrazione''...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/12/2017 - 16:59:02 Letto 376 volte

Si svolgerà venerdì 29 dicembre ad Aci Castello (CT) dalle ore 9.30 nella sede del Mondial Sport di via Tommaso Fazello, il torneo di calcio a squadre “Sport È Integrazione”, appuntamento promosso dalla Rete Sol.Co giunto ormai alla sua terza edizione.

L’evento rientra nel panorama delle iniziative che il Consorzio Sol.Co, con il suo ufficio dedicato all’accoglienza e all’integrazione dei migranti, promuove per facilitare il percorso d’inserimento e integrazione sociale degli ospiti dei centri SPRAR e di altre strutture di accoglienza gestiti dalla Rete.

L’iniziativa prevede la partecipazione di c.a 100 migranti che arriveranno nella provincia etnea da tutta la Sicilia e che, insieme ai tanti operatori “italiani”, daranno vita ad un torneo di calcio a squadre per affermare il diritto all’integrazione e l’assenza di “differenze” nel campo dello sport e nella vita dove, con regole comuni, tutti hanno piena ed uguale dignità.

“Lo Sport – afferma infatti Francesco Passantino Presidente della Rete Sol.Co – è uno strumento “naturale” di integrazione perché in campo tutti i giocatori, sottoposti alle stesse regole, sono uguali. Con questa iniziativa, che è ormai un appuntamento tradizionale della nostra Rete, affermiamo la necessità di abbattere ogni tipo di barriera razziale e culturale descrivendo la comunità che ogni giorno con il nostro lavoro di “cooperazione sociale” vogliamo costruire e cioè una società fatta da persone diverse come differenti sono i colori delle maglie che i nostri “sportivi” indosseranno in campo”.

Questa iniziativa segue le tante azioni che da anni la Rete Sol.Co. mette in campo per garantire non solo l’accoglienza ma soprattutto l’integrazione sociale dei tanti migranti accolti e ospitati in tutta la Sicilia applicando il metodo “accogliente”, una strategia operativa elaborata dagli esperti del consorzio Sol.Co. che ha già ricevuto numerosi riconoscimenti ma che, soprattutto, ha generato veri percorsi di inclusione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!