Strage di Barcellona, cinque le vittime e due i feriti

Tragedia sulla fabbrica di fuochi d'artificio nelle campagne di Barcellona Pozzo di Gotto, un bilancio di 5 morti e due feriti.

Il boato, poi un altro scoppio più potente. La tragedia sulla fabbrica di fuochi d'artificio nelle campagne di Barcellona Pozzo di Gotto si è consumata in pochi secondi. Restano cenere, un bilancio di 5 morti e due feriti e un'inchiesta della procura che dovrà far luce sulle cause della strage.

Le vittime sono: Mohamed Taeher Mannai, 39 anni, saldatore tunisino in Italia da 10 anni, Giovanni Testaverde, 34 anni dipendente della ditta di fuochi pirotecnici, Fortunato Porcino, 36 anni, Vito Mazzeo, 23 anni e Venera Mazzeo, 71 anni, la moglie del titolare della fabbrica di fuochi d'artificio.

Salvo il titolare della ditta, Vito Costa mentre sono rimasti feriti i figli Nino, che ha riportato gravi ustioni agli arti inferiori di secondo e terzo grado e trasferito al Centro Grandi Ustioni di Palermo, Bartolomeo di 37 anni, ricoverato all'ospedale Fogliani di Milazzo, e l'operaio Antonio Bagnato che lavorava per conto della ditta di infissi Bagnato di Milazzo (è il figlio del titolare).

Il giorno dopo la tragedia, intanto, prosegue la bonifica dell’area da parte dei vigili del fuoco per la presenza di materiale inesploso. Sul posto è al lavoro il Nucleo Investigativo Antincendi del Corpo per l’accertamento delle cause.

La doppia esplosione sarebbe stata causata dalle scintille prodotte da un flex utilizzato da operai di una ditta esterna per lavori di saldatura per sistemare dei cancelli. Aperta un’inchiesta per strage colposa.

