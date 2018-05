ricettazione

''Terra bruciata'' tra furti e ricettazione: sgominata banda di romeni e italiani

La polizia di Stato ha fatto luce su una lunghissima lista di oggetti trafugati da case e aziende agricole. Tra di essi addirittura un trattore

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/05/2018 - 10:19:42 Letto 327 volte

Ladri romeni che razziavano case ed aziende agricole di Modica e Vittoria, ricettatori italiani che si occupavano di "piazzare" la refurtiva senza che se ne avesse traccia: la polizia di Stato di Ragusa e di Modica e Vittoria ha sgominato una rete di furti e ricettazione di merce per oltre 100.000 euro.

"Terra pulita" è l'appropriato nome scelto dagli agenti per la missione, in quanto la lista degli oggetti rubati faceva davvero pensare che dopo il passaggio dei ladri non rimanesse altro che terra bruciata.

Dai giocattoli agli oggetti in oro, da fitofarmaci a concime; riciclato addirittura un trattore, al quale dopo il furto erano stati cancellati i numeri del telaio. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari; fondamentale la divulgazione, tramite media, delle foto degli oggetti rubati.

