incidente mortale

Terribile incidente nell'agrigentino, morti due giovani

Due giovani sono deceduti nel terribile impatto, mentre una donna è in gravissime condizioni.

Pubblicata il: 27/03/2019 - 15:08:46

Sangue e dolore. Due morti nei pressi di Campobello di Licata, in provincia di Agrigento. A scontrarsi una Ford Fiesta e una Fiat Panda.

Due persone sono decedute nel terribile impatto, mentre una donna è in gravissime condizioni. In azione i vigili del fuoco per estrarla dalle lamiere dell’auto. Le vittime sono Ylenia Giurdanella di 20 anni e Salvatore Calafato, 23 anni, entrambi di Ravanusa. La tragedia poco dopo le 11, lungo la strada statale 557, all'altezza del chilometro 2,5.

A scontrarsi, per cause ancora non chiare, sono state una Ford Fiesta e una Fiat Panda. Il ragazzo e la ragazza che viaggiavano sulla Ford Fiesta sono deceduti sul colpo.

