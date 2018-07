Traffico di beni archeologici

Traffico di beni archeologici siciliani: 23 arresti, recuperati oltre 3mila reperti

Traffico internazionale di beni archeologici provenienti da scavi clandestini in Sicilia. Sono stati recuperati oltre tremila reperti del valore di 20 milioni di euro.

Traffico internazionale di beni archeologici provenienti da scavi clandestini in Sicilia. Sono stati recuperati oltre tremila reperti del valore di 20 milioni di euro. L'operazione, denominata “Demetra”, è stata condotta dai carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale, con il coordinamento di Europol ed Eurojust. Al vertice dell'organizzazione un personaggio importante nel settore del mercato dell'arte, siti archeologici depredati da fidati "tombaroli". Ventitrè misure cautelari, firmate dal gip di Caltanissetta, sono state notificate in un blitz tra Italia, Regno Unito, Germania e Spagna messo segno dai carabinieri del comando Tutela Patrimonio Culturale, con il coordinamento di Europol e Eurojust.

Le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione di beni archeologici. Le indagini, avviate nel 2014, hanno permesso di recuperare oltre 3.000 reperti archeologici per un valore superiore ai 20 milioni di euro. Anfore, vasi, statuette, monete risalenti all'epoca greco-romana erano venduti a acquirenti senza scrupoli.

Nel 2015 un'altra operazione aveva individuato un'organizzazione che operava dalla Sicilia al Piemonte. In quel caso vennero recuperati mille pezzi tra originali e falsi e furono 16 le denunce. L'anno precedente sempre i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale denunciarono altri predatori dei tesori di Sicilia che avevsno saccheggiato e rivenduto beni archeologici scovati nella colonia greca di Himera, nella zona di Termini Imerese.

