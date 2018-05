muore neonato

Tragedia a Trapani, neonato muore dopo il parto

Dalle prime ricostruzioni la mamma, che gestisce un negozio a Valderice, avrebbe dovuto partorire in tempi diversi da quanto accaduto. L'Asp ha avviato un'inchiesta interna per stabilire dinamiche e cause del decesso

Momenti strazianti a Trapani, dove ieri un neonato è morto all'ospedale Sant'Antonio Abate a 24 ore dalla nascita, avvenuta con parto naturale.

20 anni, un negozio di ortofrutta in gestione con il compagno a Valderice, la mamma del piccolo Antonino, come si sarebbe dovuto chiamare, avrebbe dovuto partorire martedì alle 9, ma così non sarebbe stato. Secondo le prime ricostruzioni il neonato avrebbe sofferto una carenza d'ossigeno che si sarebbe rivelata fatale.

Polemiche da parte della famiglia che, distrutta dal dolore, si chiede come mai non sia stato programmato un parto cesareo. Dall'Asp replicano che il motivo sarebbe il quadro di salute della donna, da anni diabetica e insulinodipendente. Per l'Asp inoltre la causa del decesso del piccolo sarebbe da rintracciare in un arresto cardiaco e non nelle complicazioni del parto stesso.

I familiari hanno presentato denuncia e l'Asp ha avviato un'inchiesta interna per far luce sull'accaduto.

