Tragedia di Acireale, oggi i funerali, proseguono le ricerche del ragazzo disperso *VIDEO*

Si celebrano oggi i funerali di Margherita Quattrocchi e Lorenzo D'Agata, due dei tre ragazzi che si trovavano a bordo della Fiat Panda trascinata in mare.

Tragedia di Acireale, si celebrano oggi i funerali di Margherita Quattrocchi e Lorenzo D’Agata, due dei tre ragazzi che si trovavano a bordo della Fiat Panda trascinata in mare sabato scorso.

Intanto, nel tratto di mare antistante le coste etnee, proseguono le ricerche del 22enne Enrico Cordella, il terzo giovane disperso dopo essere stato travolto da un’onda sul molo di Santa Maria la Scala.

I corpi di Margherita Quattrocchi e Lorenzo D’Agata sono stati recuperati ieri. Per le ricerche sono in azione anche i mezzi navali della Capitaneria di porto, gli elicotteri della Guardia costiera, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza. In concomitanza con le esequie degli altri due giovani, il comune di Acireale ha proclamato il lutto cittadino.





