Incidente stradale

Tragedia nel siracusano, tre morti in un incidente

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/04/2018 - 21:54:35 Letto 407 volte

E' di tre morti e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi sulla provinciale 12 tra Cassibile e Floridia, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri l’autovettura con a bordo quattro persone per cause ancora da accertare si è ribaltata finendo dentro una scarpata.

Una ragazza è stata sbalzata via dall’auto, e immediatamente soccorsa si trova adesso ricoverata all’ospedale Cannizzaro di Catania. I corpi degli altri tre sono rimasti incastrati nell’auto ed i vigili del fuoco stanno cercando di estrarli dal mezzo. Sul posto anche il medico legale per una prima ispezione dei cadaveri.

Giuseppe Marino, la moglie Chiara Carrubba, in stato di gravidanza, e Giovanni Violano sono le tre persone decedute nell’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio nel Siracusano. La quarta persona che si trovava all’interno dell’auto, sorella di Chiara Carrubba, è stata sbalzata in strada ed è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova ricoverata in gravi condizioni. Tutte le vittime erano di Floridia.

I quattro, due coppie, viaggiavano a bordo di Ford Focus. Per cause da accertare Marino, che si trovava alla guida, ha perso il controllo della macchina che si è capovolta ed è finita in una scarpata. Immediato l’arrivo delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco che hanno estratto i cadaveri dall’auto.

