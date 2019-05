auto contro corteo

Tragedia sfiorata ad Alcamo, auto in corsa contro la processione

La folle corsa di un'autovettura contro il corteo della processione.

Tragedia sfiorata ad Alcamo. La folle corsa di un'autovettura contro il corteo della processione in onore di Maria Ausiliatrice. Scene di panico. Due feriti tra i quali un bambino, portati in ospedale ma per fortuna non sono in gravi condizioni. E' il fatto accaduto ad Alcamo in corso dei Mille, ieri sera intorno alle ore 23, mentre la processione religiosa, portata avanti da centinaia di persone, stava facendo rientro nell'Oratorio Salesiano.

Sul posto si sono quindi precipitati forze dell'ordine e "118" per i soccorsi. L'auto pirata, una Nissan Micra che ha proseguito la fuga lungo la strada, è stata poi trovata in via Goldoni, mentre si sono attivate le ricerche per individuare il responsabile che era alla guida del veicolo. La vettura risulta rubata.

Carabinieri, polizia di Stato e polizia municipale si stanno servendo anche di immagini registrate per mezzo di impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

