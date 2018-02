Intossicazione

Trapani, 35 bambini intossicati

Trentacinque studenti di Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, sono rimasti intossicati dopo avere consumato pasti in mensa

Trentacinque studenti dell'Istituto comprensivo "Pitrè Manzoni" di Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, sono rimasti intossicati dopo avere consumato pasti in mensa. "Abbiamo ricevuto la segnalazione - dice il sindaco di Buseto, Luca Gervasi - e abbiamo provveduto a sospendere il servizio mensa, affidato all'esterno. Non conosciamo ancora le cause dell'intossicazione. Di certo sappiamo che almeno due persone sono state ricoverate. Altri si sono semplicemente rivolti al pediatra, che ha riscontrato disturbi gastro-intestinali". Oggi pomeriggio, il sindaco andrà con l'Asp nei locali dell'azienda che gestisce il servizio mensa per prelevare alcuni campioni di cibo.

