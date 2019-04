tentato omicidio

Trapani: 55 coltellate alla moglie e poi si lancia da un cavalcavia, fermato

L'uomo stamani, al culmine di una lite, ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito la moglie decine di volte all'addome, al collo e alla gola.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/04/2019 - 13:54:26 Letto 389 volte

E' accaduto a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove i carabinieri hanno fermato Guglielmo Norrito, 43 anni, disoccupato, con l'accusa di tentato omicidio.

L'uomo stamani, al culmine di una lite, ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito la moglie decine di volte all'addome, al collo e alla gola. Poi ha chiamato la sorella, dicendole di aver ucciso la donna.

Quando i carabinieri, avvertiti dai sanitari del 118, sono giunti nell'appartamento della coppia hanno trovato la vittima a terra in una pozza di sangue ma ancora in vita. Immediatamente soccorsa, la donna è stata trasportata in ospedale e successivamente trasferita al Civico di Palermo, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Verrà sottoposta a un intervento chirurgico nel tentativo di ricostruire la giugulare gravemente lesionata.

Norrito, invece, è stato rintracciato poco dopo. La sua auto è stata ritrovata lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazara dei Vallo nei pressi di un cavalcavia con il motore acceso ma senza nessuno a bordo. L'uomo, infatti, pochi minuti prima si era lanciato nel vuoto da un'altezza di 10 metri. Quando i militari lo hanno ritrovato era ancora vivo ma con fratture alle gambe. E' stato trasportato in ospedale, in attesa della convalida.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!