maltrattamenti

Trapani, badanti maltrattavano anziana: accusate del reato di tortura

Dovranno rispondere del reato di tortura le due badanti trapanesi arrestate lo scorso 9 marzo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/05/2018 - 11:21:54 Letto 348 volte

Dovranno rispondere del reato di tortura le due badanti trapanesi arrestate lo scorso 9 marzo dalla Polizia di Stato. Le due donne erano state arrestate in flagranza mentre maltrattavano un’anziana di 75 anni, che avrebbero dovuto accudire.

Per settimane la donna ha subito le violenze nell'indifferenza dei vicini che, malgrado sentissero le urla, non hanno chiamato le forze dell'ordine. A porre fine ai maltrattamenti è stata la polizia che attraverso microspie e telecamere nascoste ha assistito alle scene di violenza e fatto irruzione nell'appartamento, liberando la donna dalle sevizie. Le indagini della squadra mobile di Trapani hanno consentito di raccogliere nuove prove grazie alle quali il Gip di Trapani, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le due donne sono state ritenute responsabili del più grave reato di tortura perché hanno umiliato e offeso la dignità dell’anziana e, con crudeltà, le hanno provocato acute sofferenze fisiche e psichiche. Sino all’arrivo della Polizia, l’anziana ha subito continui insulti, umiliazioni e minacce ed è stata costretta a rimanere a letto dove riceveva schiaffi e colpi con un bastone.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!