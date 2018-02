animali

Trapani, bastona un gatto e il giudice lo condanna a 4 mesi di reclusione

Una bastonata al gatto gli è costata una condanna di 4 mesi di reclusione: è accaduto a Trapani ed è la pena più alta mai inflitta in Italia per un caso di maltrattamento di animale. L'uomo, un operatore marittimo di 62 anni, è stato denunciato dai vicini: si è difeso dicendo di avere solo sbattuto la scopa a terra per fare fuggire l'animale, ma il giudice non gli ha creduto e gli ha anche inflitto una condanna più alta di quanto aveva chiesto l'accusa, che si era limitata a proporre due mesi di reclusione.

La sentenza è del giudice monocratico di Trapani Rossana Cicorella: stando alle testimonianze dei vicini l'uomo ha colpito il micio, che si era accovacciato in una cesta con il bucato appena lavato e aveva lasciato anche degli escrementi per lo spavento. L'operatore marittimo, invece, sosteneva di essersi limitato a dare un colpo a terra per scacciarlo.

