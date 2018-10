evasione fiscale

Trapani, scoperta un'evasione fiscale milionaria

Un commerciante di bomboniere e souvenir del Belice evadeva il fisco, rivendendo pezzi di ricambio e attrezzature edili.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/10/2018 - 10:53:54 Letto 380 volte

Un commerciante di bomboniere e souvenir del Belice che, evadendo il fisco, rivendeva pezzi di ricambio e attrezzature edili è stato denuncia dalla guardia di finanza di Castelvetrano per aver omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e per aver occultato la documentazione contabile.



Su disposizione del Gip inoltre gli sono stati sottoposti a sequestro "per equivalente" un fabbricato di civile abitazione, un magazzino, un'autorimessa, tre terreni, due conti correnti e una autovettura. Secondo quanto accertato, il commerciante, che avrebbe distrutto la documentazione contabile per ostacolare i controlli, avrebbe evaso oltre 500mila euro di imposte sui redditi e circa 1,2 milioni di euro di Iva.



Le fiamme gialle hanno accertato che la sua impresa, nonostante fosse attiva nel commercio al dettaglio di prodotti in ceramica, aveva importanti rapporti commerciali con imprese siciliane di altri settori economici. Il commerciante avrebbe messo in piedi un vero e proprio mercato parallelo di attrezzature, mezzi usati e pezzi di ricambio ed avrebbe utilizzato anche manodopera completamente "in nero" al fine di procacciare in tutta la Sicilia i prodotti da rivendere a prezzi vantaggiosi, senza che alcuna imposta venisse devoluta all'erario.

Fonte: Guardia di Finanza

