Trapani, vince a pieni voti la candidata ''senza volto'' del M5S

Ha fatto la campagna elettorale senza potere metterci la faccia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/03/2018 - 18:06:42 Letto 457 volte

Ha fatto la campagna elettorale senza potere metterci la faccia. È stata la candidata senza volto, che ha dovuto tenere nascosto perché testimone di giustizia nella terra dell'ultimo padrino di mafia latitante, Matteo Messina Denaro.

Eppure nel collegio uninominale di Marsala, dove era candidata per il M5s, Piera Aiello ha stravinto con oltre il 51%, distaccando di 20 punti Tiziana Pugliese di Forza Italia e l'uscente Pamela Orrù del centro sinistra ferma al 13,5. Fino all'ultima uscita pubblica Piera Aiello era inavvicinabile: attorno a lei il servizio di sicurezza aveva alzato un muro invalicabile. Ha vissuto così per 26 anni, immersa nell'anonimato in una località segreta. Ora potrà mostrarsi in Parlamento ma con tutte le cautele del caso.

