trasportava prodotti ittici deteriorati: denunciato agrigentino

Pregiudicato agrigentino denunciato dalla Polizia per trasporto di prodotti ittici non idonei al consumo umano

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/02/2018 - 16:16:21 Letto 511 volte

All’interno del furgone, in un vano non idoneo igienicamente tantomeno refrigerato, trasportava prodotti ittici, circa 40 kg, tra calamari, gamberi e bianchetti: con quest’accusa, P.C, un pregiudicato 31enne nativo di Porto Empedocle, dopo essere stato sottoposto a controllo dai Poliziotti della Sezione Polizia Stradale di Palermo (sottosezione di Buonfornello), è stato denunciato per violazione delle normative vigenti in materia di tracciabilità della filiera del pescato a cui è seguito il fermo amministrativo del mezzo.

L’episodio è accaduto ieri, sulla A19 nell’ambito dei servizi opportunamente predisposti per la vigilanza autostradale. Gli alimenti, a causa del cattivo stato giudicati non adatti al consumo umano da personale sanitario della Asl territoriale prontamente intervenuto, sono stati posti sotto sequestro dalla locale Guardia Costiera per la successiva distruzione.

