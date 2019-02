operazione Muddica

Turbativa d'asta: arrestati il sindaco di Melilli e un assessore

Turbativa d'asta per servizi appaltati dal Comune di Melilli, in provincia di Siracusa. Questa l'accusa più grave per nove persone.

Pubblicata il: 13/02/2019

Turbativa d’asta per servizi appaltati dal Comune di Melilli, in provincia di Siracusa. Questa l’accusa più grave per nove persone, tra cui amministratori, dipendenti pubblici e imprenditori. Gli agenti del commissariato di Priolo Gargallo hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per il sindaco di Mellilli Giuseppe Carta e per un assessore. Gli altri provvedimenti riguardano quattro dipendenti del Comune, sospesi dai loro incarichi pubblici, e tre imprenditori, sospesi dalla loro attività. Le misure cautelari coercitive ed interdittive sono state emesse dal gip del Tribunale di Siracusa.

Gli indagati sono accusati di aver commesso reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica ed il patrimonio, in merito a procedure di affidamento di lavori e servizi da parte di uffici pubblici.

I dettagli dell'operazione, denominata "Muddica" ("Mollica"), saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 11 in questura alla presenza del procuratore Fabio Scavone e del sostituto Tommaso Pagano.

