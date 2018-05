incendi e rapine

Un ''patto criminale'' per realizzare incendi e rapine, in manette due giovani. Uno è minorenne *VIDEO*

Nei messaggi vocali nella chat tra i due, i primi segnali della formazione di una banda criminale

Incendi e rapine, ma in programma anche altre attività illecite finalizzate al guadagno e alla formazione di una nuova realtà criminale locale; il tutto documentato da video e chat. Il "patto" tra il ventenne Giuseppe Fiorello e un minorenne di 17 anni, entrambi di Paternò, sarebbe stato sugellato prima di lanciarsi in una folle attività di incendi mediante sversamento di liquido infiammabile: ben quattordici le autovetture bruciate dai due giovani a Paternò, dai primi mesi del 2018.

Inoltre, il minorenne sarebbe responsabile anche di due rapine avvenute nel gennaio 2018 ai danni di una farmacia e di un negozio di calzature del paese.

Il sostituto Procuratore di Catania Fabio Saponara, e il sostituto procuratore dei Minori di Catania Silvia Vassallo, hanno condotto indagini delegate ai carabinieri di Paternò, che hanno portato all'arresto dei due giovani.

Ad incastrarli, le riprese di vari sistemi di videosorveglianza sottoposte ai carabinieri di Paternò, e i messaggi vocali tra i due criminali in erba nei quali il minorenne si proponeva come subordinato a Fiorello, che avrebbe quindi avuto il compito di trovare nuove leve per formare una banda criminale, in qualità di capo.

I due sono stati condotti in carcere a Catania, Fiorello presso il carcere “Piazza Lanza”, mentre il minorenne al penitenziario “Bicocca”.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI CATANIA

