incidente

Uomo di 50 anni è stato travolto da un camion, trasportato all'ospedale Civico in gravi condizioni

Un 50enne ha fermato il camion che stava guidando, scendendo dallo stesso, ma qualcosa non è andata per il verso giusto...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/01/2018 - 10:49:04 Letto 384 volte

G.M. 50enne di Castellana Sicula ha fermato il camion che stava guidando, scendendo dallo stesso, ma qualcosa non è andata per il verso giusto, infatti, il camionista è stato travolto dal camion che in realtà non si è arrestato.

L’uomo, in gravissime condizioni, autista della ditta di mangimi Bioroman, al momento del’incidente si trovava nella campagne di Gangi in provincia di Palermo.

A chiamare i soccorsi è stato un altro contadino che ha visto l’uomo per terra che si lamentava.

Il ferito è stato trasportato con l'elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo.

Indagini sono in corso.

