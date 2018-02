Salvataggio

Uomo salvato dai carabinieri a Castelvetrano ***VIDEO***

Salvataggio dei Carabinieri di un uomo caduto nel fiume Modione

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/02/2018 - 12:45:25 Letto 420 volte

Nel pomeriggio di ieri, tra Santa Ninfa e Castelvetrano, i Carabinieri della locale Stazione Carabinieri e del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti in soccorso di un uomo B.G. di 67 anni residente a Partanna. L’uomo, in transito a bordo della propria autovettura lungo la SP 73, giunto all’altezza del fiume Modione, perdeva il controllo del mezzo cadendo nel corso d’acqua. Il livello del fiume, salito al limite a causa delle intense precipitazioni che hanno interessato l’intero territorio provinciale nelle ultime ore, sommergeva quasi completamente l’autovettura. Gli uomini dell’Arma, intervenuti tempestivamente sul posto, riuscivano a trarre in salvo il malcapitato strappandolo alla corrente del fiume. Il sessantottenne, in forte stato di ipotermia, si trova ora ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Civile di Castelvetrano.

Ecco il video dell'incredibile salvataggio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!