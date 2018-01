incendio

Vasto incendio in provincia di Palermo: richiesto intervento di un canadair

PALERMO. Un vasto incendio è divampato poco dopo mezzogiorno...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/01/2018 - 16:13:26 Letto 882 volte

PALERMO. Un vasto incendio è divampato poco dopo mezzogiorno su Monte Petruso nella zona collinare di San Martino delle Scale. Le forti raffiche di vento e le temperature miti di questi giorni hanno alimentato il fronte di fuoco mandando in fumo ettari di sterpaglie.

A lanciare l’allarme al comando dei vigili del fuoco un dipendente della Forestale, attualmente in servizio da solo a presidiare la zona. Sul posto sta lavorando una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo.

Le fiamme si sono fatte strada in una zona impervia. Per questo si è alzato in volo un canadair, che ha effettuato diversi lanci per cercare di fermare il fuoco.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!