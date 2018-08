violenta rapina

Violenta rapina a un'anziana sulle scale di casa, finisce in manette il responsabile *VIDEO*

Fingendo di citofonare a un inquilino del palazzo, l'uomo aveva chiesto alla vittima di lasciare aperto il portone. Poi le aveva strappato la fede dal dito

Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, i carabinieri etnei hanno arrestato il catanese Paolo Gangi, classe '78, in esecuzione di un'ordinanza del gip del tribunale etneo, Simona Ragazzi. L'uomo è responsabile dei reati di rapina aggravata e lesioni personali.

L’episodio è avvenuto il 9 giugno scorso in Via Napoli, a Catania. Quella mattina la vittima, una donna di 74 anni, era andata a fare la spesa. Al ritorno, mentre era in procinto di varcare il portone d’ingresso della propria abitazione, un uomo le aveva chiesto di lasciare il portone aperto, mentre fingeva di citofonare a qualcuno. Mentre la donna saliva la seconda rampa di scale del palazzo, l’uomo incontrato poco prima l'ha raggiunta: spingendola violentemente contro il muro, le ha afferrato la mano sinistra per strapparle letteralmente dal dito la fede nunziale in oro rosso; poi è fuggito. Il giorno successivo, la donna si è recata al pronto soccorso dell’Ospedale Garibaldi in preda al forte dolore al dito, e i sanitari le hanno diagnosticato una frattura alla falange con prognosi di 30 giorni.

In seguito alla denuncia dell'accaduto, i carabinieri della stazione di Catania "Piazza Verga" hanno acquisito e analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza, attivo sia in strada che all’interno del palazzo. Dalle immagini si notava anche la presenza di un complice in moto, il “palo”, in corso di identificazione. I carabinieri si sono rivolti ai colleghi della Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo che, conoscendo l’humus criminale del capoluogo etneo, hanno individuato il malvivente: era Paolo Gangi. Perquisita la sua abitazione, i militari hanno trovato e sequestrato alcuni indumenti del tutto coincidenti con quelli visti nelle immagini del sistema di videosorveglianza.

Sequestrati anche lo scooter utilizzato dagli autori del delitto - un Honda SH 300 - e il casco modello jet indossato dal rapinatore, riposto sotto la sella. Tutti gli elementi probatori acquisiti dagli investigatori sono stati recepiti appieno dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha disposto la reclusione di Gangi nel carcere di Catania "Piazza Lanza".





Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CATANIA

