Violento nubifragio a Catania, strade come fiumi

Maltempo in Sicilia: un violento nubifragio si è abbattuto sul Catanese

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/10/2018 - 09:06:53 Letto 403 volte

Maltempo in Sicilia: un violento nubifragio si è abbattuto sul Catanese trasformando diverse strade in veri e propri fiumi in piena la cui “corrente” ha danneggiato, spostandole, diverse auto. Soccorsi sono stati prestati da squadre dei vigili del fuoco inviate da Catania e da Palermo sul posto sono stati inviati anche i sommozzatori dei pompieri.

I centri maggiormente colpiti sono Ramacca, Palagonia, Scordia e Agira (Enna) dove si sono registrati allagamenti di case e negozi. Personale dell’Anas ha disposto la chiusura temporanea di diverse strade, come un tratto della SS417, Catania-Gela, in territorio di Mineo, la statale 385 di Palagonia, e la SS280, Catania-Enna.

Secondo quanto riferito dalla sala operativa della Protezione civile regionale, che ha inviato personale nelle zone colpite dal nubifragio, non ci sono feriti.

