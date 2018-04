Mafia

Volevano uccidere il giornalista Borrometi, intercettati i boss di Pachino

Il direttore del giornale online ''La Spia'' obiettivo di un piano per metterlo a tacere

11/04/2018

“Dobbiamo colpire a lui. Bum, a terra”. Queste le direttive ai killer del clan catanese Cappello da parte di Giuseppe Vizzini, fedelissimo di Salvatore Giuliano, boss di Pachino (SR) attualmente libero dopo 22 anni di carcere. Parole pronunciate il 20 febbraio scorso e intercettate dalle microspie della polizia. L’obiettivo dell’attentato era Paolo Borrometi, direttore del giornale online “La Spia”, che collabora con l’Agi, da quattro anni sotto scorta dopo aver ricevuto dai boss mafiosi svariate minacce ed un'aggressione fisica.

Il direttore avrebbe suscitato l’insofferenza del boss, che avrebbe quindi mobilitato Vizzini ai fini di organizzare un piano per eliminarlo. “Ogni tanto un murticeddu vedi che serve... per dare una calmata a tutti”, dice in altre intercettazioni il figlio di Vizzini, Simone. Il piano avrebbe previsto l’affitto di una casa a Pozzallo e un’operazione in stile militare, con un convoglio di auto rubate.

Le intercettazioni fanno ora parte dell'ordinanza di custodia cautelare che il pm della direzione distrettuale antimafia Alessandro Sorrentino ha richiesto al gip di Catania. In manette Giuseppe Vizzini e i figli Simone e Andrea, mentre una quarta persona è ricercata. Al momento le accuse ai Vizzini sono di altra natura: sarebbero responsabili di un’esplosione minatoria ai danni dell’avvocato Adriana Quattropani, curatore fallimentare che doveva assegnare un distributore di carburante appartenuto alla moglie di Vizzini. Sotto processo per le minacce a Borrometi invece Salvatore Giuliano e il figlio Simone.

