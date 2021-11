Vulcano

Vulcano, prima notte fuori casa per gli abitanti della ''zona rossa''

L'evacuazione è stata disposta con un'ordinanza del sindaco, per evitare il rischio di problemi respirazione degli abitanti di quell'area per l'alta percentuale di presenza di anidride carbonica al suolo che riduce la quantità di ossigeno.

23/11/2021

Hanno trascorso la prima notte lontani da casa gli abitanti della "zona rossa" attiva al porto di Vulcano, per le esalazioni gassose emesse dal cratere. La misura è attiva per 30 giorni dalle 23 alle 6. L'Isola delle Eolie è stata controllata nel corso di tutta la notte per garantirne la sicurezza e per vigilare sulle case vuote. Ai cinque militari dell'Arma già presenti sull'isola, se ne sono aggiunti altri 15.

Fonte: Tgcom 24

