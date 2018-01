legge fornero

Negli ultimi giorni ha fatto discutere la proposta avanzata da Berlusconi, Salvini e Meloni di abolire la legge Fornero come primo atto di un ipotetico governo di centrodestra.

Negli ultimi giorni ha fatto discutere la proposta avanzata da Berlusconi, Salvini e Meloni di abolire la legge Fornero come primo atto di un ipotetico governo di centrodestra. Introdotta a fine 2011 dall'allora ministro del Lavoro del governo Monti, Elsa Fornero per mettere in sicurezza i conti pubblici nel pieno della crisi e della corsa dello spread, la riforma ha inasprito le revisioni del sistema pensionistico precedenti.

Il leader di Forza Italia ha però precisato che “con la Lega abbiamo parlato di come superare quegli aspetti della legge Fornero che, tra l'altro, sono già stati rivisti. Faremo un esame preciso ed elimineremo quegli aspetti che ci sembrano ingiusti. Non la aboliremo, interverremo dove è giusto intervenire". Dunque non si tratterebbe di un’abolizione totale della legge.

A ciò ha risposto la stessa Elsa Fornero: "Quando da Arcore esce il concetto 'aboliamo la Fornero', mi vengono in mente due cose: la prima è che c’è una paranoia da parte del segretario della Lega e poi che c’è una certa ambiguità nella formulazione di questo concetto: Berlusconi sa che la legge Fornero dal punto di vista finanziario non si può abolire se il Paese non si vuole suicidare”. “Si parla sempre male di questa legge ma si dimentica sempre che non si poteva continuare così. La riforma era necessaria. È questa la grande ipocrisia", ha concluso l’ex ministra.

Ma cosa prevede esattamente la legge Fornero? Innalzamento dell'età pensionabile, utilizzo del metodo contributivo e adeguamento dei requisiti all'aspettativa di vita: sono questi alcuni dei punti principali contenuti nella legge Fornero, la riforma del sistema previdenziale varata nel 2011 dal governo Monti. Una normativa tuttora al centro dell'attenzione pubblica per gli “effetti collaterali” che potrebbe avere in futuro sul trattamento pensionistico dei lavoratori. La Riforma Fornero ha infatti innalzato l'età pensionabile, stabilendo i requisiti di pensionamento in base all'età anagrafica e sostituito le pensioni di vecchiaia con quelle “anticipate”, cancellando il sistema delle quote (somma di età anagrafica e anzianità contributiva).

Tra le novità introdotte dalla riforma anche l'estensione del metodo contributivo a tutti i lavoratori, compresi quelli esclusi dalla riforma Dini del 1995 che quindi stavano usufruendo del più vantaggioso sistema retributivo. La legge Fornero ha inoltre previsto un adeguamento periodico dei requisiti di pensionamento in funzione dell'allungamento della speranza di vita e l'aumento dei versamenti contributivi per una serie di categorie occupazionali, tra cui lavoratori autonomi, commercianti e artigiani.

Quanto alla pensione di vecchiaia, quella che richiede un minimo di età e almeno 20 anni di contributi, la riforma Fornero inasprì i requisiti d’età portandoli , dal primo gennaio 2012 a 66 anni per gli uomini (dipendenti ed autonomi) e per le lavoratrici del pubblico impiego (un anno in più rispetto a prima, dove però c’era la “finestra” di 12 mesi che poteva allungare appunto di un anno l’età effettiva di pensionamento, portandola comunque a 66) mentre per le lavoratori del settore privato ha disposto un percorso accelerato di equiparazione dell’età pensionabile a quella degli uomini , che si è concluso proprio il primo gennaio 2018, data dalla quale i requisiti sono uguali per tutti. Le donne del privato, dunque, furono le più colpite. Tenendo conto degli adeguamenti alla speranza di vita intervenuti nel frattempo, la soglia attuale di accesso alla pensione di anzianità è per tutti i lavoratori di 66 anni e sette mesi d’età. Salirà a 67 anni dal 2019. Prima della riforma Fornero le tabelle prevedevano per il 2018 un’età minima per la pensione di vecchiaia 66 anni e 7 mesi per gli uomini e per le donne del pubblico impiego e di 62 anni e 10 mesi per le lavoratrici del privato.

Ma che cosa significa cancellare la legge Fornero e quanto costerebbe? L'abolizione promessa da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia avrebbe oneri elevati per il bilancio pubblico: secondo la Ragioneria generale dello Stato costerebbe 350 miliardi di euro cumulati fino al 2060; solo nel decennio 2020-30 i minori risparmi sarebbero di circa un punto di Pil ogni anno, cioè 17 miliardi di euro.

Per il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, cancellarla "sarebbe un gravissimo errore". "E' uno dei pilastri del sistema pensionistico italiano e della sostenibilità finanziaria del Paese", ha sottolineato il ministro. "Naturalmente - ha aggiunto Padoan - le correzioni sono sempre possibili, come, per esempio, nel caso dell'ultima legge di bilancio, in cui sono stati rivisti i meccanismi relativi ai lavori usuranti, che hanno permesso di mitigare l'impatto dell'adeguamento dell'età pensionabile. Si possono sempre migliorare le riforme - ha concluso - ma abolirle sarebbe del tutto fuori luogo".

Dello stesso parere è Gianni Geroldi, economista esperto di materia previdenziale: "Impossibile abolire la legge Fornero perché bisognerebbe trovare una copertura finanziaria di dimensioni insostenibili".

"Quando si parla di pensioni -spiega Geroldi- il costo da calcolare di un'eventuale revisione o abolizione del sistema in vigore, non è mai solo quello dell'anno corrente, ma quello dato dalla sommatoria di anni. C'è poi la questione fondamentale: ossia che le persone in pensione sono sostenute da quelle che lavorano. Le misure statistiche si riferiscono convenzionalmente a una popolazione in età da lavoro tra i 15 e i 64 anni. Ma questi confini nella realtà sono stati modificati: si può fissare una prima data di entrata nel lavoro convenzionalmente a 20 anni così come si è spostata la data di uscita".

La critica che alcuni fanno ai calcoli sui fabbisogni economici per la spesa previdenziale è che le stime sono fatte sulla situazione attuale e senza considerare l'aumento (prevedibile e auspicabile) del tasso di occupazione. "Guadagnare punti in tasso di occupazione -replica Geroldi- dà certamente vantaggi alla previdenza e anche e soprattutto al sistema di protezione sociale, di cui si parla poco, ma che ha costi notevoli. Tuttavia, la 'compensazione' tra ingresso di nuovi occupati e anticipo di età pensionistica è molto lontana. Così come, per reperire risorse, non si può certo aumentare l'aliquota contributiva previdenziale, già molto alta nel nostro Paese. Ma se continua l'aumento di occupati che abbiamo cominciato a registrare nel nostro paese -continua Geroldi- si può ipotizzare un alleggerimento del carico contributivo sul lavoro, riducendo il cosiddetto cuneo fiscale".

Geroldi ricorda che "la legge Fornero è stata varata in un momento di emergenza e sotto la spinta di pressioni internazionali, per questo è una misura rigida che però ha già cominciato a essere resa più flessibile, come dimostra l'accordo siglato dal governo Gentiloni coi sindacati sulle categorie che non saranno soggetto all'adeguamento automatico dell'età di pensione all'aspettativa di vita".

Ci sono, però, settori di lavoratori penalizzati dalla riforma Fornero: le donne, i giovani a basso salario, chi ha una carriera lavorativa discontinua. "In questi casi -propone Geroldi- piuttosto che pensare di dare a tutti un minimo di 1.000 euro come propone Berlusconi (cosa che creerebbe una discriminazione nei confronti di quei tanti pensionati che 1.000 euro li percepiscono dopo aver versato una vita di contributi), meglio fare quello che gli inglesi chiamano matching contribution". Si tratta, spiega l'economista, di "un sostegno pubblico ai contributi individuali, dato durante la carriera". "L'ampliamento dei contributi entra direttamente nel conto personale -sottolinea- ed è stabile, non soggetto a leggi o regole che possono cambiare. E' una dote individuale che costituisce anche un forte incentivo all'emersione del lavoro nero". Uno dei vantaggi di questa misura, conclude Geroldi, "è che questi soldi escono realmente dalle casse dello Stato solo al momento in cui il lavoratore va in pensione".

Il report 2017 sulle Tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario precisa che la riforma Fornero realizza “una riduzione della spesa in rapporto al Pil che si protrae per circa 30 anni, a partire dal 2012” con un effetto di contenimento che passa da “da 0,1 punti percentuali del 2012 a circa 1,4 punti percentuali del 2020”, mentre poi “decresce a 0,8 punti percentuali intorno al 2030 per poi annullarsi sostanzialmente attorno al 2045” e che complessivamente “l’effetto di contenimento del rapporto spesa/PIL, cumulato al 2060, assomma a circa 21 punti percentuali”. Si può quindi calcolare sia quanto costerebbe cancellare la Fornero nell’arco dei prossimi 42 anni sia quanto costerebbe cancellarla solo in un anno come il 2020, quello con maggiore effetto di contenimento della spesa.

Secondo il Fondo monetario internazionale, il Pil italiano nel 2020 ammonterà a 2.160 miliardi di dollari, mentre secondo il nostro Ministero dell’Economia e delle finanze sarà di 1.877 miliardi di euro. Ecco allora che abolire la legge Fornero costerebbe alle casse dello Stato, nel solo 2020, circa 26 miliardi di euro (1,4% del Pil). Se invece si considera il suo impatto complessivo, si può dire che la legge Fornero fino al 2060 consentirebbe di risparmiare, prendendo come base il Pil del 2016, circa 353 miliardi di euro (21% del Pil). Questo valore considera però anche i risparmi già avuti nei primi cinque anni di applicazione della legge, cioè dal 2012.

In sostanza, l’impatto della riforma Fornero, nei prossimi 42 anni, si aggirerebbe intorno ai 280 miliardi, la maggior parte dei quali nei prossimi 10 anni. Abolirla comporterebbe dunque un costo, limitatamente alla prossima legislatura (2018-2023), intorno ai 100 miliardi.

