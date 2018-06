eccessiva burocrazia

5000 giovani siciliani in attesa di avviare le proprie aziende agricole, burocrazia rallenta tutto

4.600 giovani siciliani da un anno aspettano di sapere se potranno avviare o no la propria azienda in Sicilia.

4.600 giovani siciliani da un anno aspettano di sapere se potranno avviare o no la propria azienda in Sicilia, dopo aver presentato la richiesta di “insediamento”. L’ennesimo intralcio burocratico, che sta rallentando il Programma di sviluppo rurale che dovrebbe essere invece un trampolino di lancio e di crescita.

La denuncia arriva da Coldiretti Sicilia, che spiega come quei milioni di euro potrebbero davvero costituire una svolta per gli under 40. La misura 6.1, però, non è la sola a rimanere senza risposte: "ancora più eclatante" è la 4.1, ovvero il sostegno agli investimenti alle aziende agricole, il cui iter è partito il 14 dicembre 2016 con la pubblicazione del bando e ad oggi la graduatoria è ancora provvisoria. Si tratta di altri 100 milioni di euro messi a bando "che rimangono parcheggiati", denuncia Coldiretti Sicilia, che aggiunge: altri 224 milioni sono fermi sulle misura 10 (pagamenti agro-climatico-ambientali). Ma "il piatto forte dell'inefficienza della macchina burocratica" riguarda la misura 11 (agricoltura biologica) con una dotazione finanziaria iniziale di 417 milioni.

Ad oggi per il bando per il 2015 è stato pagato circa il 50 per cento dei produttori ma sola prima annualità e cioè il 2015. In sostanza, non sono stati dati neanche i tutti i soldi del cosiddetto trascinamento, cioè quelli spettanti per gli anni scorsi. Intanto si rimpallano le responsabilità tra Regione e Agea. Tanti interrogativi riguardano anche la concertazione su altri temi emergenti del settore come per esempio l'Ocm vino. Nonostante l'incontro in assessorato, in cui tutte le parti hanno indicato le azioni da mettere in campo, ci si è ritrovati con un bando che non risponde alle esigenze del territorio. Infine, è passato un anno dagli incendi che hanno devastato l'Isola, "ma manca ancora un piano particolareggiato di difesa dell'ambiente e del territorio". Di fronte a queste situazioni Coldiretti lancia ancora una volta l'allarme sulle conseguenze che i ritardi possono determinare. Domani, durante l'incontro dei quadri dirigenti della Sicilia, che si svolgerà a Palermo, saranno approfondite le azioni da mettere in campo per la tutela degli imprenditori agricoli.

