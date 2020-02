A Palermo si torna ad ''aprire''. Segnali di crescita. Aperte nuove attività commerciali

economia

A Palermo si torna ad ''aprire''. Segnali di crescita. Aperte nuove attivitą commerciali

Fra il 2016 e il 2019 sono state aperte complessivamente 909 nuove attivitą commerciali e ne sono state chiuse 530.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/02/2020 - 09:16:31 Letto 383 volte

Segnali di crescita. Quindici nuove attività commerciali per ogni chilometro quadrato in città, con un vero e proprio boom di nuove attività nella prima circoscrizione, coincidente con il centro storico cittadino, dove fra il 2016 e il 2019 sono state aperte complessivamente 909 nuove attività commerciali e ne sono state chiuse 530, con un saldo positivo di 379 nuove imprese nel quadriennio, pari ad oltre 150 nuove attività per chilometro quadrato.

In totale nei quattro anni presi in esame, il totale delle nuove imprese nate a Palermo è di 6.119, mentre quelle cessate sono state 3594, con un saldo complessivamente positivo di poco più di 2.500 attività. Sono questi alcuni dei dati che da uno studio del Comune di Palermo sulla base dei dati ufficiali di Super@, il sistema di registrazione delle SCIA, cioè delle autodichiarazioni di inzio o cessazione attività da parte degli esercenti e delle imprese.

Il dettaglio, mostra una particolare vitalità commerciale nel centro storico in rapporto alla sua piccola superficie (appena 2,3 chilometri quadrati) anche se il saldo positivo maggiore in termini assoluti si registra nella VIII Circoscrizione, dove nel quadriennio sono state avviate oltre duemila attività, a fronte delle 860 cessate.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!