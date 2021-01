lavoro

Aeronautica Militare: concorso per 800 posti

Nuovo arruolamento 2021. Titolo di studio richiesto: Licenza Media. Presentazione Domanda: 11 febbraio 2021.

E’ indetto un bando di concorso per il reclutamento di 800 volontari presso l'Aeronautica militare, che verrà effettuato in un unico blocco, con quattro distinti incorporamenti così suddivisi:

1° incorporamento , previsto presumibilmente nel mese di giugno/luglio 2021, per i primi 200 candidati idonei;

, previsto presumibilmente nel mese di giugno/luglio 2021, per i primi 200 candidati idonei; 2° incorporamento , previsto presumibilmente nel mese di agosto 2021, per i secondi 200 candidati idonei;

, previsto presumibilmente nel mese di agosto 2021, per i secondi 200 candidati idonei; 3° incorporamento , previsto presumibilmente nel mese di ottobre 2021, per i successivi 200 candidati idonei;

, previsto presumibilmente nel mese di ottobre 2021, per i successivi 200 candidati idonei; 4° incorporamento, previsto presumibilmente nel mese di gennaio 2022, per gli ulteriori 200 candidati idonei.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di Istruzione Secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore); cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati condannati per delitti non colposi; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione; aver tenuto condotta incensurabile; idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego.

Il reclutamento si svolgerà attraverso diverse fasi: inoltro delle domande; valutazione dei titoli di merito; svolgimento delle prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali, che consistono in una serie di accertamenti attitudinali, tendenti a verificare il possesso delle capacita' necessarie per assicurare lo svolgimento dei compiti previsti e tre prove ginnico-sportive per accertare l'efficienza fisica.

Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i dati anagrafici, la residenza e il recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni; il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore); il possesso della cittadinanza italiana; il godimento dei diritti civili e politici.

