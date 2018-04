Concorsi pubblici

Agenzia delle Entrate: concorso per 650 nuovi posti nazionali, anche in Sicilia

L'Agenzia delle entrate ha indetto quattro nuovi concorsi pubblici per un totale di 650 dipendenti, da assumere con contratto a tempo indeterminato e da distribuire su tutto il territorio nazionale.

I concorsi sono mirati all'assunzione di: 510 funzionari per attività amministrativo tributaria e 118 funzionari tecnici da inserire in sedi disseminate sul territorio compresa la Sicilia; 20 esperti di analisi statistico-economiche da inserire presso le strutture centrali dell'Agenzia; 2 funzionari tecnici per gli uffici in Valle d'Aosta. Previsti tirocini teorico-pratici retribuiti.

La scadenza per la presentazione delle domande, valida per tutti i concorsi, è fissata il 17 maggio 2018 alle ore 23:59.

A questo link le informazioni complete, i dettagli sulle modalità d'esame e i moduli di domanda.

