lavoro

Agenzia Dogane e Monopoli: Concorsi per 1.226 nuove assunzioni

Pubblicati i bandi per 1.226 posti messi a concorso dall'Agenzia Dogane e Monopoli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/10/2020 - 11:38:27 Letto 526 volte

Pubblicati i bandi per 1.226 posti messi a concorso dall'Agenzia Dogane e Monopoli per nuove assunzioni nel settore economico, amministrativo e contabile. In un video pubblicato du Facebook, l'Adm spiega che le nuove assunzioni riguardano anche il settore delle analisi statistiche e delle relazioni internazionali.

Attraverso il bando pubblico, l'Agenzia Dogane e Monopoli cerca chimici, tecnici di laboratorio, ingegneri, traduttori, informatici, personale di controllo sulle accise.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!