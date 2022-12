Agricoltura

Agricoltura, dalla Regione aiuti per le imprese colpite dal caro-energia

Potranno presentare domanda per il contributo le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e quelle attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

«Sul sito dell’assessorato all’Agricoltura è stato pubblicato un avviso che prevede un aiuto concreto e immediato per le aziende del settore danneggiate dagli effetti della guerra russo-ucraina». Ne dà notizia Luca Sammartino, assessore regionale all’Agricoltura e alla pesca. Il bando, spiega Sammartino, è il «frutto di un lavoro intenso di riprogrammazione dei fondi derivanti dal Piano di sviluppo e coesione che rischiavano di andare persi. Non solo abbiamo "salvato" quelle somme, ma le utilizzeremo per aiutare tante aziende colpite dall’impennata dei costi dovuti al conflitto nell’Est Europa».

«Potranno presentare domanda per il contributo - aggiunge Sammartino - le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e quelle attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (in quest’ultimo caso, il prodotto della trasformazione può essere anche un prodotto agroalimentare non agricolo). Un intervento concreto per rispondere a una difficoltà concreta di tante realtà produttive siciliane. Realtà che questo assessorato e questo governo regionale continueranno a sostenere e aiutare, senza risparmiarsi, nell’interesse della nostra bellissima Sicilia», conclude l'assessore.

