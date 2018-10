lavoro

Air Dolomiti: 500 nuove assunzioni

Sul sito della Compagnia Air Dolomiti sono già presenti alcuni annunci di lavoro che riguardano la ricerca di figure in possesso anche del solo diploma.

Air Dolomiti, compagnia aerea italiana low cost controllata da Lufthansa e con base operativa a Verona, inizia la propria attività nel 1991 nel segmento trasporto aereo interregionale. La compagnia ora è attiva con voli verso la Germania, infatti collega Venezia, Torino, Bologna, Firenze e Bari con Francoforte e Monaco di Baviera attraverso circa 450 collegamenti a settimana.

Air Dolomiti si è caratterizzata fin dall'inizio posizionandosi come compagnia seria, efficiente, affidabile e fortemente orientata al cliente. Il servizio offerto è mirato ed attento alle esigenze dei passeggeri ed è per questo che uno dei punti di forza del vettore sono le frequenze pluri giornaliere dagli scali serviti e l'attenzione alla puntualità e alla regolarità operativa.

Air Dolomiti, che ad oggi conta circa 600 dipendenti, in seguito ad un nuovo piano industriale investirà circa 100 milioni di euro per creare nuove rotte, attivare nuovi aerei e assumere nuovo personale, in tutto 500 figure tra le quali: assistenti di volo, impiegati, tecnici e piloti.

Al momento, sul sito della Compagnia sono già presenti alcuni annunci di lavoro che riguardano la ricerca di figure in possesso anche del solo diploma, con capacità di relazionarsi, di problem solving, disposti a viaggiare ed altri requisiti, ma molti altri arriveranno nei prossimi mesi.

Per conoscere tutte le figure ricercate e rimanere aggiornati potete cliccare qui.

Fonte: http://suntini.it/diariolavoro_air_dolomiti.html

