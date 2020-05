Al Giglio di Cefalù si assumono tre pediatri

lavoro

Al Giglio di Cefal¨ si assumono tre pediatri

La Fondazione Giglio di Cefal¨ ha ripubblicato due avvisi di lavoro per la selezione di tre pediatri di cui due con contratto a tempo indeterminato.

Una delle due selezioni prevede l’assegnazione di un contratto di collaborazione con partita iva.

Gli interessati dovranno presentare la candidatura entro il 25 maggio attraverso la procedura telematica presente sul sito della Fondazione Giglio www.ospedalegiglio.it

I candidati saranno chiamati ad espletare una prova scritta e un colloquio.

Al termine sarà formata una graduatoria di merito che resterà valida per tre anni solo per i contratti a tempo indeterminato, mentre, di un anno per gli incarichi di collaborazione libero professionale.

Possono partecipare alla selezione anche gli specializzandi in pediatria iscritti all’ultimo anno di corso. Per questi ultimi sarà formata una graduatoria separata.

Gli avvisi di lavoro sono pubblicati nell’area Lavora con noi del sito internet ospedalegiglio.it

