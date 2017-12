concorso inps

Al via alle domande per il concorso pubblico all'Inps

Da oggi è possibile presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico all'Inps.

Da oggi è possibile presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 365 posti di analista di processo-consulente professionale, area C, posizione economica C1, all'Inps. Lo rende noto lo stesso istituto di previdenza, indicando come il relativo bando di concorso sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n° 90 del 24 novembre 2017.

La domanda può essere presentata esclusivamente con modalità telematica accedendo al sito internet dell’INPS. Il termine di scadenza delle domande è fissato per le ore 16 del 27 dicembre 2017. I requisiti per l’ammissione sono indicati nel bando di concorso.

