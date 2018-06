tirocini formativi

Al via il bando della Regione siciliana per i tirocini formativi, sportelli di assistenza offerti da Nidil Cgil

L'assessorato alla Famiglia e alle Politiche sociali ha stanziato 30 milioni di euro per l'attivazione di tirocini di 6 mesi nelle aziende siciliane.

13/06/2018

L'assessorato alla Famiglia e alle Politiche sociali ha stanziato 30 milioni di euro per l'attivazione di tirocini di 6 mesi nelle aziende siciliane ( fino a 12 mesi per disabili o soggetti svantaggiati), con un' indennità mensile di 500 euro. Presso gli sportelli di Nidil Cgil Palermo è possibile ricevere assistenza alle domande per partecipare ai tirocini formativi della Regione siciliana.

Il via è scattato l'11 giugno. L'offerta è articolata in tre diverse misure ed è rivolta a disoccupati fra i 16 e i 35 anni con reddito Isee inferiore a 30 mila euro. Nidil e Sol, in via Meli, 5, sede della Cgil Palermo, forniscono tutta l'assistenza utile per la compilazione online delle domande e nella preparazione dei documenti. Gli sportelli sono aperti dal lunedì al venerdì (ore 9,30-13) e il lunedì pomeriggio (ore 15,30-18). Lo stesso servizio è disponibile presso la Cgil di Brancaccio, in Corso dei Mille, 789, il martedì dalle 15,30 alle 18. E nella sede Cgil allo Zen, in via Gino Zappa 125, il mercoledì dalle 15,30 alle 18. Tra i documenti da esibire l'Isee 2018, carta d'identità, codice fiscale, attestato di invalidità e iscrizione a categorie protette, e permesso di soggiorno.

Il sindacato è critico sulla scelta di coinvolgere gli ultra cinquantenni. “Crediamo che i tirocini non siano una misura adatta a una platea di lavoratori e disoccupati adulti che hanno esigenze diverse dai giovani ma allo stesso tempo in assenza di ammortizzatori sociali e di politiche attive adeguate per molti può rappresentare una opportunità – dichiara il segretario generale di Nidil Cgil Palermo Andrea Gattuso – Teniamo a sottolineare che i tirocini non rappresentano un rapporto di lavoro ma un'esperienza formativa, una sorta di sussidio. Pertanto vigileremo affinché vengano rispettate le norme di legge a tutela dei diritti dei tirocinanti”.

“Siamo in attesa – aggiunge Gattuso - di una riforma delle politiche attive per il lavoro e anche previdenziale, che dia risposte adeguate per l'inserimento dei giovani e la fuoriuscita dei lavoratori più anziani”.

