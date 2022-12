Lavoro a rischio

Allarme Confesercenti: ''Nei negozi sono a rischio 100mila posti di lavoro''

Il settore viene da un periodo difficile per la crisi e per il lockdown e a rendere la situazione ancora più dura è la competizione con l'online.

13/12/2022

Confesercenti lancia l'allarme lavoro: nei negozi sono a rischio 100mila posti secondo i dati presentati dall'associazione di categoria. Il settore viene da un periodo difficile per la crisi e per il lockdown e a rendere la situazione ancora più dura è la competizione con l'online. I problemi per le imprese commerciali hanno causato, dal 2016 a oggi, la riduzione della forza lavoro per circa 73mila unità, di cui oltre 30mila dal 2019. Tra il 2022 e il 2027 si prevede una "redistribuzione delle quote di mercato tra online" e negozi, con una riduzione "di piccoli esercizi di circa 60mila unità", e 100mila posti di lavoro in meno.

