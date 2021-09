bolletta elettrica

Allarme di Cingolani: ''Dal primo ottobre la bolletta elettrica aumenta del 40%''

Dal primo ottobre ''la bolletta elettrica aumenta del 40%''. Il Governo al lavoro per ridurre i rialzi. Pesa l'aumento del gas.

Pubblicata il: 14/09/2021

Dal primo ottobre "la bolletta elettrica aumenta del 40%". "I dati tendenziali sugli aumenti dei costi dell’energia sono noti e monitorati da tempo dagli addetti ai lavori: le variazioni delle bollette sono stabilite ogni trimestre dall’autorità per l’energia sulla base del costo delle materie prime come il gas e dal costo della CO2”. Lo sottolinea il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in una nota.

“Il governo è fortemente impegnato per la mitigazione dei costi delle bollette dovuti a queste congiunture internazionali e per fare in modo che la transizione verso le energie più sostenibili sia rapida e non penalizzi le famiglie”, conclude il ministro.

Fonte: Adnkronos

