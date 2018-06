almaviva

Almaviva, raggiunto accordo per la messa in sicurezza di 724 lavoratori

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/06/2018 - 12:06:15 Letto 352 volte

Ieri sera Almaviva e i rappresentanti dei sindacati hanno concluso l'accordo che mette in sicurezza 724 lavoratori della sede palermitana dell'azienda. Ad annunciarlo sono le Rsu Fistel Cisl con un comunicato.

L'accordo prevede il Fondo di integrazione salariale (Fis), come ammortizzatore sociale a partire dal 13 giugno e fino al 30 novembre con percentuali che vanno dal 30 per cento iniziale fino al 18 per cento di novembre. L'azienda si impegna inoltre a dare l'anticipazione e a ridare, a partire dal primo di agosto, il tfr e i quattro scatti di anzianità che erano stati congelati per un anno.

