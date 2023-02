risarcimento famiglie studenti morti

Alternanza scuola-lavoro, allo studio un fondo per il risarcimento alle famiglie di studenti deceduti

Lo comunica il ministero del lavoro in una nota, dopo l'annuncio del ministro Marina Calderone.

01/02/2023

E' allo studio del ministero del Lavoro un fondo per il risarcimento alle famiglie di studenti deceduti durante l'alternanza scuola/lavoro, a partire dal 2018. Lo comunica il dicastero in una nota, dopo l'annuncio del ministro Marina Calderone durante la conferenza stampa di presentazione del bando Isi 2022.

Dieci milioni di euro la dotazione finanziaria del Fondo per il 2023 così ''da poter rispondere alle richieste per eventi occorsi a partire dal primo gennaio 2018, data di entrata in vigore della disciplina che regola l’alternanza scuola/lavoro'', si legge nella nota. Al fondo saranno inoltre destinati 2 milioni l'anno, a partire dal 2024.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

