Amadori assume operai e impiegati

Amadori ricerca per i propri stabilimenti in Italia operai, impiegati, agenti ed altro personale.

16/11/2018

Amadori è un’azienda innovativa e specialista del settore avicolo e uno dei principali leader nel settore agroalimentare italiano. Fondata a San Vittore di Cesena nel 1969 da Francesco Amadori, che già da ragazzino affiancava i genitori nella commercializzazione a livello locale di pollame e animali da cortile, negli anni 50 decide di cimentarsi nell'allevamento in proprio, assumendo così anche il ruolo di allevatore.

Negli anni l’azienda è cresciuta estendendosi in altre regioni italiane tra le quali Abruzzo, Toscana, Puglia, Lombardia, Veneto, dove è presente con stabilimenti industriali, filiali e agenzie e si avvale della collaborazione di oltre 7.600 lavoratori.

Oggi Amadori segue un importante percorso di innovazione che sta trasformando il gruppo in una vera e propria azienda alimentare italiana leader nell’alimentazione di qualità grazie ad investimenti significativi che hanno garantito l’innovazione nei processi produttivi attraverso tecnologie all'avanguardia e la produzione di energia da fonti rinnovabili, per ridurre i consumi e diminuire l'impatto ambientale.

Per l’azienda i dipendenti rappresentano la risorsa più importante, per questo vengono valorizzati garantendo loro pari opportunità, integrazione e favorendo la crescita professionale attraverso una continua formazione.

Per verificare nello specifico tutte le figure ricercate clicca qui.



Fonte: http://suntini.it/diariolavoro_amadori.html

