Amat, assunzione per sei mesi di 100 nuovi autisti

100 nuovi autisti saranno assunti dall'Amat per sei mesi a tempo pieno, con un contratto di 39 ore settimanali. L'accordo è stato siglato oggi tra la dirigenza dell'ex municipalizzata e i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Trasporti, Cobas Tpl e Orsa, dopo le ripetute richieste delle stesse parti sociali di inserire nuovo personale per potenziare il servizio offerto ai cittadini.

“L’accordo siglato tra Amat e le organizzazioni sindacali rappresenta un ulteriore tassello per rendere esecutiva la delibera di Giunta comunale che ha autorizzato l'azienda di trasporto pubblico ad assumere 100 nuovi autisti con contratto a tempo determinato, nelle more dell'espletamento del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato. Siamo fiduciosi del fatto che il CDA di Amat, già nella riunione di domani, procederà ad individuare l’agenzia che dovrà svolgere la selezione degli autisti, oltre che alla selezione dei 41 operatori di officina. È necessario procedere in tempi rapidissimi al fine di garantire un adeguato servizio di trasporto pubblico, anche in vista dell'avvio dell'anno scolastico".



Lo affermano il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alla Mobilità Giusto Catania.